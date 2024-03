Avant-première « Les Explorateurs, l’Aventure Fantastique » Bar-sur-Aube, dimanche 24 mars 2024.

Avant-première « Les Explorateurs, l’Aventure Fantastique » Bar-sur-Aube Aube

Synopsis

Alfonso, Arthur et Victoria sont trois explorateurs en quête de grandes aventures. Mais difficile de faire les quatre cents coups dans une petite ville si paisible… Et s’ils se retrouvaient soudain avec d’improbables agents secrets à leurs trousses ? Et si une tempête magique risquait de dévaster leur maison ? Et si des lapins zinzins, des dragons et des machines volantes étaient de la partie ? En route pour une incroyable mission ! 5 Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 14:30:00

fin : 2024-03-24

3bis Boulevard de la République

Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est cinema.barsuraube@gmail.com

