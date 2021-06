Colomiers Mairie de Colomiers Colomiers, Haute-Garonne Avant-première : LES COODS 2 Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Mairie de Colomiers, le dimanche 27 juin à 14:30

### Billetterie en ligne [![](https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/_processed_/1/2/csm_billetterie_en_ligne_57ced259c0.png)](https://www.colomiers-central-vad.cotecine.fr/reserver/) ### Les Croods 2 De **Joël Crawford**. Film d’animation américain 2021. Durée : 1h36min **[À partir de 6 ans]** Les Croods ont survécu à leur part de dangers et de catastrophes mais ils vont maintenant devoir relever leur plus grand défi : rencontrer une autre famille. Les Croods ont besoin d’un nouvel endroit où habiter. La famille préhistorique part alors en quête d’un endroit plus sûr. Quand ils découvrent un paradis idyllique entouré de murs, ils pensent que tous leurs problèmes sont résolus… Mais une famille y vit déjà : les Betterman. Avec leur cabane dans les arbres, leurs inventions étonnantes et leurs hectares irrigués de produits frais, Les Betterman sont bien au-dessus des Croods sur l’échelle de l’évolution. Ils accueillent les Croods avec joie, mais les tensions ne tardent pas à s’intensifier entre la famille des grottes et la famille moderne… > Billetterie : [https://bit.ly/2ReMuxm](https://bit.ly/2ReMuxm?fbclid=IwAR2W0dvXavlRJg72nOcCAjBQBu7y_KylY6iqbAZ_JfKBKwvGbdSeXBWL2jw) > > Ou à la caisse du cinéma Horaires ——– à 14h30 **Détails sur le lieu**: Cinéma le Central – 43 rue du Centre Cinéma le Central – 43 rue du Centre Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

