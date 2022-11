Avant-Première : Le Torrent

Lorsqu'Alexandre découvre que sa jeune épouse, Juliette, le trompe, une violente dispute éclate. Juliette s'enfuit dans la nuit et fait une chute mortelle. Le lendemain, des pluies torrentielles ont emporté son corps. La gendarmerie entame une enquête et Patrick, le père de Juliette, débarque, prêt à tout pour découvrir ce qui est arrivé pendant cette nuit d'inondations. Alexandre qui craint d'être accusé, persuade Lison, sa fille d'un premier lit (18 ans), de le couvrir. Il s'enfonce de plus en plus dans le mensonge et Patrick commence à le soupçonner. Piégée entre les deux hommes, Lison pourrait tout faire basculer. C'est le début d'un terrible engrenage…

