Avant-première – Le Soupir des vagues de Kôji Fukada Bazas, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Bazas. Avant-première – Le Soupir des vagues de Kôji Fukada 2021-07-22 – 2021-07-22 Cinéma Vog 14 rue du Palais de Justice

En quête de ses racines, Sachiko rend visite à sa famille japonaise installée à Sumatra. Tout le monde ici essaie de se reconstruire après le tsunami qui a ravagé l'île il y a dix ans. A son arrivée, Sachiko apprend qu'un homme mystérieux a été retrouvé sur la plage, vivant. Le village est à la fois inquiet et fasciné par le comportement de cet étranger rejeté par les vagues. Sachiko, elle, semble le comprendre…

+33 5 56 25 12 67

Détails Catégories d’évènement: Bazas, Gironde Étiquettes évènement : Autres Lieu Bazas Adresse Cinéma Vog 14 rue du Palais de Justice Ville Bazas lieuville 44.43246#-0.21438

