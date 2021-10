Sarlat-la-Canéda Sarlat-la-Canéda Dordogne, Sarlat-la-Canéda Avant première – Le dernier Duel Sarlat-la-Canéda Sarlat-la-Canéda Catégories d’évènement: Dordogne

Sarlat-la-Canéda

Avant première – Le dernier Duel Sarlat-la-Canéda, 12 octobre 2021, Sarlat-la-Canéda. Avant première – Le dernier Duel 2021-10-12 – 2021-10-12

Sarlat-la-Canéda Dordogne Découvrez en avant-première, Le Dernier Duel de Ridley Scott, tourné en Périgord Noir.

La projection sera précédée d’une présentation par un des producteurs du film et les propriétaires des Châteaux de Beynac et Fénelon. Découvrez en avant-première, Le Dernier Duel de Ridley Scott, tourné en Périgord Noir.

La projection sera précédée d’une présentation par un des producteurs du film et les propriétaires des Châteaux de Beynac et Fénelon. +33 5 53 31 04 39 Découvrez en avant-première, Le Dernier Duel de Ridley Scott, tourné en Périgord Noir.

La projection sera précédée d’une présentation par un des producteurs du film et les propriétaires des Châteaux de Beynac et Fénelon. Cinema Rex dernière mise à jour : 2021-09-29 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Sarlat-la-Canéda Autres Lieu Sarlat-la-Canéda Adresse Ville Sarlat-la-Canéda lieuville 44.88813#1.2186