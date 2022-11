Avant-Première / Le Chat Potté 2 : La dernière quête Saint-Pourçain-sur-Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule Catégories d’évènement: Allier

Saint-Pourçain-sur-Sioule

Avant-Première / Le Chat Potté 2 : La dernière quête Saint-Pourçain-sur-Sioule, 4 décembre 2022, Saint-Pourçain-sur-Sioule. Avant-Première / Le Chat Potté 2 : La dernière quête

Clap Ciné Cour des Bénédictins Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier Cour des Bénédictins Clap Ciné

2022-12-04 15:00:00 15:00:00 – 2022-12-04 16:45:00 16:45:00

Cour des Bénédictins Clap Ciné

Saint-Pourçain-sur-Sioule

Allier Saint-Pourçain-sur-Sioule EUR Après un premier opus de grande qualité, Le Chat Potté revient pour de nouvelles aventures ! Petits et grands, venez découvrir en avant-première cette deuxième aventure du chat tout droit venu de Shrek. directioncinema@ccspsl.fr +33 7 87 80 52 65 https://comcom-ccspsl.fr/-Cinema-522-.html Cour des Bénédictins Clap Ciné Saint-Pourçain-sur-Sioule

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Saint-Pourçain-sur-Sioule Autres Lieu Saint-Pourçain-sur-Sioule Adresse Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier Cour des Bénédictins Clap Ciné Ville Saint-Pourçain-sur-Sioule lieuville Cour des Bénédictins Clap Ciné Saint-Pourçain-sur-Sioule Departement Allier

Saint-Pourçain-sur-Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pourcain-sur-sioule/

Avant-Première / Le Chat Potté 2 : La dernière quête Saint-Pourçain-sur-Sioule 2022-12-04 was last modified: by Avant-Première / Le Chat Potté 2 : La dernière quête Saint-Pourçain-sur-Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule 4 décembre 2022 Allier Clap Ciné Cour des Bénédictins Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier Saint-Pourçain-sur-Sioule

Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier