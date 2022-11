AVANT PREMIERE « Le Chat potté 2 » : La dernière quête – Cinéma Le Sully Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire Catégories d’évènement: Loiret

AVANT PREMIERE « Le Chat potté 2 » : La dernière quête – Cinéma Le Sully

22 Boulevard Jeanne d'Arc Sully-sur-Loire

2022-12-04 16:45:00

Loiret Animation, Comédie, Aventure, Famille

De Januel P. Mercado et Joel Crawford

Avec Antonio Banderas, Salma Hayek, Olivia Colman

Durée : 1h42 Le Chat Potté découvre que sa passion pour l’aventure et son mépris du danger ont fini par lui coûter cher : il a épuisé huit de ses neuf vies, et en a perdu le compte au passage. Afin de retomber sur ses pattes notre héros velu se lance littéralement dans la quête de sa vie. Il s’embarque dans une aventure épique aux confins de la Forêt Sombre afin de dénicher la mythique Etoile à vœu, seule susceptible de lui rendre ses vies perdues. Mais quand il ne vous en reste qu’une, il faut savoir faire profil bas, se montrer prudent et demander de l’aide. C’est ainsi qu’il se tourne vers son ancienne partenaire et meilleure ennemie. RESERVATIONS CONSEILLEES +33 2 85 29 02 39 https://www.allocine.fr/seance/salle_gen_csalle=W4560.html ALLO CINE

