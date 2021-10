Marseille Cinéma les Variétés Bouches-du-Rhône, Marseille Avant première “LAURENT GARNIER : OFF THE RECORD” en présence de Laurent Garnier Cinéma les Variétés Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Les Variétés x Marsatac : Projection du documentaire de Laurent Garnier en sa présence, réalisé par Gabin Rivoire et retraçant la carrière de Laurent Garnier. 20h : présentation du film et projection 20h15 : présentation seconde séance 21h30 : débat et rencontre en salle avec le réalisateur Gabin Rivoire et Laurent Garnier 22h30 : DJ set programmé par Marsatac 23h45 : Fermeture du cinéma SYNOPSIS Retour sur les trente ans de carrière du DJ Laurent Garnier, devenu l’une des icônes de la musique électronique après en avoir été l’un des pionniers. De New York à Tokyo, de Hong-Kong à Détroit ou Londres, Garnier a fait danser les foules du monde entier. Avec en filigrane, le sentiment que le mouvement musical qu’il a contribué à fonder a rythmé les grandes évolutions sociétales des dernières décennies. À ne pas manquer ! BILLETTERIE Capacité limitée, pensez à réserver vos places ! Tickets : [https://bit.ly/offtherecord_projection](https://bit.ly/offtherecord_projection) Préventes en caisse du cinéma et sur notre site internet.

10,50€

