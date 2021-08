Paris Bernard Pradal île de France, Paris Avant-première LAILA IN HAIFA de Amos Gitai ! + RENCONTRES Bernard Pradal Paris Catégories d’évènement: île de France

Avant-première LAILA IN HAIFA de Amos Gitai ! + RENCONTRES Bernard Pradal, 30 août 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le lundi 30 août 2021

de 20h à 22h

Rendez-vous lundi 30 août à 20h pour l’avant-première du dernier film d’Amos Gitai, LAILA IN HAIFA Rendez-vous lundi 30 août à 20h pour l’avant-première du dernier film d’Amos Gitai, LAILA IN HAIFA, suivie d’une rencontre avec le réalisateur ainsi que l’histoirien et critique de cinéma Antoine De Baecque. Spectacles -> Projection Bernard Pradal 1 rue Balzac Paris 75008

1 : George V (97m) 1, 2, 6 : Charles de Gaulle – Étoile (351m)

Contact :Cinéma Le Balzac 0145610253 https://www.cinemabalzac.com/ https://www.facebook.com/cinemalebalzac https://twitter.com/CinemaLeBalzac0145610253 cabine.balzac@yahoo.fr Spectacles -> Projection Cinéma

