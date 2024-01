AVANT-PREMIÈRE La MAVA Lille, vendredi 23 février 2024.

AVANT-PREMIÈRE Les vendredis, plein feu à la MAVA ! 23 février 31 mai, les vendredis La MAVA Sur réservation lamava.fr

Au programme chansons envoûtantes, danses enjouées, tour de magie surprenants, improvisations, one-man show, et bien plus encore ! Chaque vendredi, rejoignez-nous au sein du théâtre pour découvrir les multiples talents qui se cachent derrière cette expérience fascinante. Vous êtes conviés à une soirée exceptionnelle où l’art et le divertissement se rencontrent sans limites.

Vous avez également la possibilité de participer à cette nouveauté ! Si vous êtes doté d’un talent ou animé par une passion, et vous ressentez un désir de monter sur scène, AVANT-PREMIÈRE vous offre l’opportunité de briller sur la scène de la MAVA.

Il vous suffit simplement de remplir le GoogleForm pour nous présenter votre projet. C’est votre moment de faire partie de cette expérience inédite !

La MAVA 34 rue du Long Pot Lille 59042 Fives Nord Hauts-de-France