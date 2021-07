Paris Cinéma Luminor Hôtel de Ville Paris Avant-première : La loi de Téhéran au Luminor Hôtel de Ville Cinéma Luminor Hôtel de Ville Paris Catégorie d’évènement: Paris

Avant-première du film La loi de Téhéran, de Saeed Roustaee dans le cadre du Cycle Polars du monde, reflets de sociétés. La séance sera suivie d’une rencontre avec Pierre Haski, chroniqueur de géopolitique à la matinale de France Inter et président de Reporters sans Frontières

Alexandra Schwartzbrod, directrice-adjointe de la rédaction de Libération et auteure de romans policiers

Rooh Savar, journaliste et fondateur du site Les Lettres Persanes et auteur de L’Iran, déçu mais debout. Programme du Cycle Polars du monde, reflets de sociétés du Luminor Hôtel de Ville : Samedi 24 juillet à 20h30 : La Isla Minima, d’Alberto Rodriguez

Dimanche 25 juillet à 18h : Le Caire confidentiel, de Tarik Saleh

Lundi 26 juillet à 20h30 : Une pluie sans fin, de Dong Yue

Mardi 27 juillet à 20h : Avant-première de La loi de Téhéran, de Saeed Roustaee

Mercredi 28 juillet à 20h30 : La loi de Téhéran, de Saeed Roustaee

Jeudi 29 juillet à 20h30 : Black Coal, de Diao Yinan

