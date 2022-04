Avant-première : La Famille Asada Cinéma Le Trianon Romainville Catégories d’évènement: Romainville

Seine-Saint-Denis

Avant-première : La Famille Asada Cinéma Le Trianon, 30 avril 2022, Romainville. Avant-première : La Famille Asada

Cinéma Le Trianon, le samedi 30 avril à 20:30

Depuis ses 12 ans, seule compte la photographie pour Masashi. Quand il réalise que ses parents et son frère ont renoncé à leur passion, il décide de les mettre en scène : pompier, femm… Spécial Japon – Précédé d’une mini conférence sur le cinéma japonais contemporain par Clément Rauger, spécialiste du cinéma japonais. Cinéma Le Trianon Place Carnot, Romainville, France Romainville Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T20:30:00 2022-04-30T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Romainville, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Cinéma Le Trianon Adresse Place Carnot, Romainville, France Ville Romainville lieuville Cinéma Le Trianon Romainville Departement Seine-Saint-Denis

Cinéma Le Trianon Romainville Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romainville/

Avant-première : La Famille Asada Cinéma Le Trianon 2022-04-30 was last modified: by Avant-première : La Famille Asada Cinéma Le Trianon Cinéma Le Trianon 30 avril 2022 Cinéma Le Trianon Romainville Romainville

Romainville Seine-Saint-Denis