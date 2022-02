Avant-première LA CHANCE SOURIT À MADAME NIKUKO Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Avant-première LA CHANCE SOURIT À MADAME NIKUKO Valence, 20 février 2022, Valence. Avant-première LA CHANCE SOURIT À MADAME NIKUKO Cinéma Le Navire 9 boulevard d’Alsace Valence

2022-02-20 16:30:00 16:30:00 – 2022-02-20 18:15:00 18:15:00 Cinéma Le Navire 9 boulevard d’Alsace

Valence Drôme EUR Réalisation : Ayumu Watanabe – Japon – 1h37 – 2022 – VF – Satomi Ohshima, Kanako Nishi – Nikuko est une mère célibataire bien en chair et fière de l’être, tout en désir et joie de vivre – un véritable outrage à la culture patriarcale ! valence@lenavire.fr +33 4 75 40 79 20 https://www.lenavire.fr/valence/ Cinéma Le Navire 9 boulevard d’Alsace Valence

dernière mise à jour : 2022-02-15 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Cinéma Le Navire 9 boulevard d'Alsace Ville Valence lieuville Cinéma Le Navire 9 boulevard d'Alsace Valence Departement Drôme

Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Avant-première LA CHANCE SOURIT À MADAME NIKUKO Valence 2022-02-20 was last modified: by Avant-première LA CHANCE SOURIT À MADAME NIKUKO Valence Valence 20 février 2022 Drôme Valence

Valence Drôme