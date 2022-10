Avant-première « La Belle image, une vie en fanfare » Baule Baule Catégories d’évènement: Baule

Loiret Baule Déjà auteur d’un documentaire sur un précédent spectacle de la Belle Image (« Son de los diablos »), le réalisateur Jacques Bedel a décidé en 2022 de vivre au rythme de la compagnie.

« Comment se renouveler sans se trahir ? Pour répondre à cette question existentielle, j’ai suivi la fanfare « latino roots » La Belle Image pendant 9 mois, le temps de la gestation de leur nouveau spectacle : « MoviMiento ».

De répétitions en résidences de création et en concerts, découvrez le travail de ces musiciens hors paire. » – Jacques Bedel Le film de 52 minutes qui en résulte sera diffusé le 3 novembre prochain sur France 3 Centre Val de Loire. Découvrez en avant-première ce film sur la fanfare! +33 6 84 04 17 15 http://www.labelleimagefanfare.com/ La Belle Image

