Avant-première Kung fu Panda 4 Cinéma Studio 7 Auzielle Auzielle, dimanche 17 mars 2024.

Avant-première Kung fu Panda 4 Les nouvelles aventures du guerrier Po Dimanche 17 mars, 16h15 Cinéma Studio 7 Auzielle Tarifs habituels

Début : 2024-03-17T16:15:00+01:00 – 2024-03-17T17:45:00+01:00

Fin : 2024-03-17T16:15:00+01:00 – 2024-03-17T17:45:00+01:00

Après trois aventures dans lesquelles le guerrier dragon Po a combattu les maîtres du mal les plus redoutables, le destin va de nouveau frapper à sa porte pour … l’inviter à enfin se reposer. Plus précisément, pour être nommé chef spirituel de la vallée de la Paix. Cela pose évidemment quelques problèmes mais ce sera l’occasion pour Po de découvrir que les héros ne sont pas toujours là où on les attend.

Durée : 1h33

A partir de 6 ans

Cinéma Studio 7 Auzielle chemin des écoliers Auzielle Auzielle 31650 Haute-Garonne Occitanie 05 61 39 02 37 https://www.cinemastudio7.com/

kung fu panda avant-première