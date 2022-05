AVANT-PREMIÈRE : JURASSIC WORLD

2022-06-04 – 2022-06-04 Projection en avant-première de “Jurassic World : Le monde d’après”, troisième volet de la saga.

Quatre ans après la destruction d’Isla Nublar, les dinosaures font désormais partie du quotidien de l’humanité. Un équilibre fragile va remettre en question la domination de l’espèce humaine, qui doit maintenant partager son espace avec les créatures les plus féroces que l’histoire ait jamais connues. 6,50 € (tickets disponibles en prévente dès le 1er juin) Projection en avant-première de “Jurassic World : Le monde d’après”, troisième volet de la saga.

