Avant première : Jane par Charlotte Houlgate

Venez assister en avant-première à la projection du film Jane par Charlotte, en présence de Charlotte Gainsbourg !

Charlotte Gainsbourg a commencé à filmer sa mère, Jane Birkin, pour la regarder comme elle ne l’avait jamais fait. La pudeur de l’une face à l’autre n’avait jamais permis un tel rapprochement. Mais par l’entremise de la caméra, la glace se brise pour faire émerger un échange inédit, sur plusieurs années, qui efface peu à peu les deux artistes et les met à nu dans une conversation intime inédite et universelle pour laisser apparaître une mère face à une fille. Venez assister en avant-première à la projection du film Jane par Charlotte, en présence de Charlotte Gainsbourg ! Synopsis :

