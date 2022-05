AVANT PREMIÈRE : IMA, 10 mai 2022, .

AVANT PREMIÈRE : IMA

2022-05-10 – 2022-05-10

EUR 11 11 Ima

de Nils Tavernier

1h 30min / Comédie, Romance

Dadju se rend à Kinshasa, la ville de son enfance, pour donner un concert dans quelques jours. Laetitia, une de ses plus grandes fans, rêve d’y assister mais le concert affiche complet. Elle supplie alors son père de jouer des connexions de son patron Yavan, un puissant et riche homme d’affaires, pour lui trouver des places. Celui-ci convainc Dadju de se produire pour un concert privé dans sa propriété, espérant ainsi séduire la sœur de Laetitia, l’envoûtante Ima. Mais pendant le concert, le coup de foudre est immédiat pour Dadju qui ne quitte plus Ima des yeux…

Le 10 mai, avant-première du film IMA avec Dadju suivie d’un mini concert exclusif.

contact@cinema-palace-53.fr +33 2 43 07 17 29 https://www.cinema-palace-53.fr/

Ima

de Nils Tavernier

1h 30min / Comédie, Romance

Dadju se rend à Kinshasa, la ville de son enfance, pour donner un concert dans quelques jours. Laetitia, une de ses plus grandes fans, rêve d’y assister mais le concert affiche complet. Elle supplie alors son père de jouer des connexions de son patron Yavan, un puissant et riche homme d’affaires, pour lui trouver des places. Celui-ci convainc Dadju de se produire pour un concert privé dans sa propriété, espérant ainsi séduire la sœur de Laetitia, l’envoûtante Ima. Mais pendant le concert, le coup de foudre est immédiat pour Dadju qui ne quitte plus Ima des yeux…

dernière mise à jour : 2022-04-19 par