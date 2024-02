AVANT-PREMIÈRE IL RESTE ENCORE DEMAIN jardins de la mairie 19 avenue Lazare Carnot Grenade, vendredi 8 mars 2024.

A l’occasion de la journée de la Femme, venez découvrir un film phénomène, qui a déjà attiré plus de 5 millions de spectateurs en Italie !

Cette histoire, qui traite des violences conjugales et de l’émancipation féminine dans l’Italie machiste de l’après-guerre, a rempli les salles, et suscité d’intenses débats.

Delia, mère de 3 enfants, vit à Rome dans la seconde moitié des années 40. Face à un mari autoritaire et violent, elle ne trouve du réconfort qu’auprès de son amie Marisa, avec qui elle partage des moments de légèreté et des confidences intimes. Un jour, elle reçoit une lettre qui va créer le déclic, et la mener vers son émancipation.

Début : 2024-03-08 21:00:00

Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie

