Avant-première I AM GRETA Cinéma des 7 Parnassiens, 25 septembre 2021, Paris.

de 18h à 20h30

payant

Rendez-vous le samedi 25 septembre à 18h00 pour une avant-première exceptionnelle de I AM GRETA, en présence du réalisateur Nathan Grossman, ainsi que de l’association “Youth For Climate” dans le cinéma des 7 Parnassiens (14ème arrondissement). Synopsis : Greta Thunberg, une lycéenne de 15 ans, ne supporte plus de rester les bras croisés face au dérèglement climatique. Elle entame, seule, une grève de l’école devant le Parlement suédois. Quelques personnes la rejoignent, puis des centaines, et bientôt des centaines de milliers d’autres. D’une détermination sans limite, elle interpelle les politiciens du monde entier et se bat contre la lâcheté de leurs décisions motivées par des enjeux économiques. En l’espace de quelques mois, Greta devient une icône planétaire et la porte-parole de millions de jeunes qui veulent faire de demain un monde meilleur. La bande-annonce: Vous souhaitez organiser une séance scolaire ? N’hésitez pas à contacter Océane Babin, oceane.babin@multicine.fr pour plus d’informations. Spectacles -> Projection Cinéma des 7 Parnassiens 98 Bd du Montparnasse Paris 75014

4 : Vavin (111m) 6 : Edgar Quinet (257m) 58, 68, 82 et 91 (Vavin)

Contact : https://www.parnassiens.com/ https://www.facebook.com/cinemales7parnassiens/

