Avant-première Hate to love Nickelback Emeraude Cinéma La Richardais, mercredi 27 mars 2024.

Avant-première Hate to love Nickelback Emeraude Cinéma La Richardais Ille-et-Vilaine

Tout public. 01h46. De BROOKS Leigh.

Ce long-métrage se penche sur l’un des groupes de rock les plus populaires au monde. Ce film raconte la véritable histoire de Nickelback, depuis ses humbles débuts dans l’Alberta jusqu’au succès mondial explosif de « How You Remind Me » en 2001 et aux succès qui ont suivi et qui se poursuivent encore aujourd’hui.

Mais cette célébrité de « Rockstar » s’est accompagnée d’une vague précoce de négativité en ligne à laquelle de nombreux autres artistes ont dû faire face depuis. Dans un récit ouvert, honnête et révélateur, le groupe évoque la conception de Nickelback et son incroyable ascension vers les sommets dans les années 2000.

Ils dévoilent l’impact personnel de la haine en ligne, la loyauté de leurs fans et leur décision de revenir après une pause de 5 ans avec un nouvel album et une nouvelle tournée très réussie, profitant ainsi d’une soudaine vague d’amour en ligne qui a fait découvrir leur musique à une foule de nouveaux fans .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-27 20:30:00

fin : 2024-03-27

Emeraude Cinéma 3 Rue des Villes Billy

La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne contact@emeraude-cinema.fr

L’événement Avant-première Hate to love Nickelback La Richardais a été mis à jour le 2024-03-15 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme