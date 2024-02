Avant-Première France Culture « Black Tea » suivie d’une rencontre avec Abderrahmane Sissako Majestic Bastille Paris, lundi 26 février 2024.

Le lundi 26 février 2024

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant

De 9,50 à 11,82 euros.

Une séance en Avant-Première suivie d’une rencontre avec le réalisateur menée par Antoine Guillot, producteur de l’émission « Plan Large » diffusée chaque samedi à 14h sur France Culture.

BLACK TEA de Abderrahmane Sissako

1H50 min / Drame

Avec Nina Mélo, Han Chang, Ke-Xi Wu

Aya, une jeune femme ivoirienne d’une trentaine d’années, dit non le jour de son mariage, à la stupeur générale. Émigrée en Chine, elle travaille dans une boutique d’export de thé avec Cai, un Chinois de 45 ans. Aya et Cai tombent amoureux mais leur histoire survivra-t-elle aux tumultes de leurs passés et aux préjugés ?

En Sélection officielle Berlinale 2024.

Un film Gaumont Distribution, au cinéma le 28 février 2024.

Majestic Bastille 4, boulevard Richard Lenoir 75011

Contact : https://www.ticketingcine.fr/?nc=0821&lang=fr&ids=45936&ps=ecransparis

Cinéfrance Studios Black Tea