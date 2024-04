Avant-Première / Festival Télérama Enfants : Maya donne-moi un titre Cinéma Jeanne D’Arc Senlis, dimanche 14 avril 2024.

Avant-Première / Festival Télérama Enfants : Maya donne-moi un titre Dans le cadre du festival Télérama enfants du 14 au 24 avril au cinéma de Senlis découvrez le dernier film de Michel Gondry en avant-première ! Dimanche 14 avril, 16h30 Cinéma Jeanne D’Arc tarifs 3,50€ la séance sur présentation du PASS Télérama – sans le PASS : tarifs habituels

MAYA DONNE-MOI UN TITRE

Animation-Aventure-Comédie-Famille | 1h

Réalisé par Michel Gondry avec la voix de Pierre Niney

Maya et son papa vivent dans deux pays différents. Pour maintenir le lien avec sa fille et continuer à lui raconter des histoires, son papa lui demande chaque soir « Maya, donne-moi un titre ». À partir de ce titre, il lui fabrique alors un dessin animé dont elle est l’héroïne. À travers ces aventures racontées par Pierre Niney, Michel Gondry donne vie à un voyage poétique et amusant qui fera rêver les petits…et sourire les grands.

Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

