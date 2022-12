Avant-première et rencontre : Les Rascals Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 1er Arrondissement

Avant-première et rencontre : Les Rascals Marseille 1er Arrondissement, 3 janvier 2023, Marseille 1er Arrondissement . Avant-première et rencontre : Les Rascals 37 rue Vincent Scotto Cinéma les Variétés Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Cinéma les Variétés 37 rue Vincent Scotto

2023-01-03 20:00:00 – 2023-01-03

Cinéma les Variétés 37 rue Vincent Scotto

Marseille 1er Arrondissement

Bouches-du-Rhône EUR Avant-première et rencontre avec le réalisateur Jimmy Laporal-Trésor.

Découvrez également dans le hall une exposition photographique de Philippe Chancel, « Rebels », qui illustre la jeunesse de l’époque du film.



Les Rascals

De Jimmy Laporal-Trésor [1h45 – FR]

Avec Jonathan Feltre, Missoum Slimani, Jonathan Eap…

Les Rascals, une bande de jeunes de banlieue, profite de la vie insouciante des années 80. Chez un disquaire, l’un d’eux reconnait un skin qui l’avait agressé et décide de se faire justice lui-même. Témoin de la scène, la jeune sœur du skin se rapproche d’un étudiant extrémiste qui lui promet de se venger des Rascals. Alors que l’extrême droite gagne du terrain dans tout le pays, la bande d’amis est prise dans un engrenage. C’est la fin de l’innocence… Avant-première et rencontre avec le réalisateur du film « Les Rascals ». http://lesvarietes-marseille.com/ Cinéma les Variétés 37 rue Vincent Scotto Marseille 1er Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 1er Arrondissement Autres Lieu Marseille 1er Arrondissement Adresse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Cinéma les Variétés 37 rue Vincent Scotto Ville Marseille 1er Arrondissement lieuville Cinéma les Variétés 37 rue Vincent Scotto Marseille 1er Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-1er-arrondissement/

Avant-première et rencontre : Les Rascals Marseille 1er Arrondissement 2023-01-03 was last modified: by Avant-première et rencontre : Les Rascals Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement 3 janvier 2023 37 rue Vincent Scotto Cinéma Les Variétés Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône Marseille 1er Arrondissement

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône