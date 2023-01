Avant-première et rencontre : Houria Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Avant-première et rencontre : Houria
37 rue Vincent Scotto Cinéma Les Variétés Marseille 1er Arrondissement
2023-02-09 20:00:00

2023-02-09 20:00:00 – 2023-02-09

Cinéma Les Variétés 37 rue Vincent Scotto

Bouches-du-Rhône EUR 5.4 10.3 Alger. Houria est une jeune et talentueuse danseuse. Femme de ménage le jour, elle participe à des paris clandestins la nuit. Mais un soir où elle a gagné gros, elle est violemment agressée par Ali et se retrouve à l’hôpital. Ses rêves de carrière de ballerine s’envolent. Elle doit alors accepter et aimer son nouveau corps. Entourée d’une communauté de femmes, Houria va retrouver un sens à sa vie en inscrivant la danse dans la reconstruction et sublimation des corps blessés…



HOURIA

De Mounia Meddour [FR-DZ, 1h38, VF/Vostfr]

Avec Lyna Khoudri, Amira Hilda Douaouda, Rachida Brakni…



Avant-première en présence de la réalisatrice Mounia Meddour. Avant-première et rencontre : Houria au cinéma Les Variétés. https://lesvarietes-marseille.com/ Cinéma Les Variétés 37 rue Vincent Scotto Marseille 1er Arrondissement

