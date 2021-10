Paris Cinéma Studio des Ursulines île de France, Paris Avant-première en présence du réalisateur, Léo Marchand Cinéma Studio des Ursulines Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Avant-première en présence du réalisateur, Léo Marchand Cinéma Studio des Ursulines, 23 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 23 octobre 2021

de 18h30 à 21h

payant

Découvrez en avant-première le film d’animation déjanté “Les Voisins de mes voisins sont mes voisins”. Dans le cadre de Mon Premier Festival 2021, découvrez en avant-première le film d’animation Les Voisins de mes voisins sont mes voisins d’Anne-Laure Daffis et Léo Marchand.

La projection sera suivie d’une rencontre avec le réalisateur, Léo Marchand. “Les Voisins de mes voisins sont mes voisins” à partir de 11 ans (1h33) : Un ogre casse ses dents la veille de la Saint- Festin, la grande fête des ogres. Un magicien rate son tour de la femme coupée en deux en perdant les jambes de son assistante. Un randonneur suréquipé reste coincé plusieurs jours dans l’ascenseur. Un vieux monsieur tombe amoureux d’une paire de jambes en fuite. Une maman confie ses enfants au voisin le soir de la Saint-Festin… Dans un immeuble, les destins entremêlés de dix vrais voisins ou voisins de voisins aux prises avec les drames, les plaisirs, les surprises et les hasards de la vie quotidienne. Spectacles -> Projection Cinéma Studio des Ursulines 10 rue des Ursulines Paris 75005

Contact :Studio des Ursulines 01 56 81 15 20 info@studiodesursulines.com http://www.studiodesursulines.com/

Les Voisins de mes voisins sont mes voisins

