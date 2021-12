Avant-première : En attendant Bojangles Dinard, 2 janvier 2022, Dinard.

Avant-première : En attendant Bojangles Emeraude cinéma Dinard 2, boulevard Albert 1er Dinard

2022-01-02 17:30:00 – 2022-01-02 Emeraude cinéma Dinard 2, boulevard Albert 1er

Dinard Ille-et-Vilaine

Emeraude Cinéma Dinard vous invite pour l’avant-première du film EN ATTENDANT BOJANGLES dimanche 2 janvier à 17h30 !

SYNOPSIS :

Adaptation du roman éponyme signé Olivier Bourdeaut.

Camille et Georges dansent tout le temps sur leur chanson préférée Mr Bojangles. Chez eux, il n’y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu’au jour où la mère va trop loin, contraignant Georges et leur fils Gary à tout faire pour éviter l’inéluctable coûte que coûte.

Réalisé par : Regis Roinsard

Avec : Virginie Efira, Romain Duris, Grégory Gadebois

Genre : Comédie dramatique

Durée : 2h05

Réservations : https://dinard.emeraude-cinemas.fr/#/

Dimanche 2 janvier 2022 – 17h30 – Cinéma Emeraude Dinard

contact@emeraude-cinema.fr +33 2 99 88 17 93 https://www.emeraude-cinemas.fr/dinard/

Emeraude cinéma Dinard 2, boulevard Albert 1er Dinard

