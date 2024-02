AVANT-PREMIERE / Dune : deuxième partie de Denis Villeneuve Cinéma Max Linder Panorama Paris, mardi 27 février 2024.

Le mardi 27 février 2024

de 20h15 à 23h15

.Public adultes. payant

Profitez de l’écran panoramique du Max Linder pour découvrir le nouveau volet de DUNE, toujours réalisé par Denis Villeneuve

Dans DUNE : DEUXIÈME PARTIE, Paul Atreides s’unit à Chani et aux Fremen pour mener la révolte contre ceux qui ont anéanti sa famille. Hanté par de sombres prémonitions, il se trouve confronté au plus grand des dilemmes : choisir entre l’amour de sa vie et le destin de l’univers.

Le premier volet de Dune sera projeté en amont de l’avant-première, le mardi 27 février à 17H00. Rendez-vous sur le site internet du Max Linder Panorama pour réserver votre place !

Cinéma Max Linder Panorama 24 boulevard poissonnière 75009 Paris

Contact : https://www.facebook.com/events/2613905758783714/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://maxlinder.com/evenements/avant-premiere-dune-partie-ii-de-denis-villeneuve-601

