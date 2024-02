Avant-Première : Dune deuxième partie Cinéma Jeanne D’Arc Senlis, mardi 27 février 2024.

Avant-Première : Dune deuxième partie Mardi 27 février profitez de 2 séances exceptionnelles : à 17h projection de Dune 1ere partie (séance de rattrapage) et à 20h projection de DUNE 2e partie en avant-première. Mardi 27 février, 20h00 Cinéma Jeanne D’Arc tarifs habituels

DUNE 2e partie

Science Fiction-Dame | 2h46

Réalisé par Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Fergusson

Paul Atreides s’unit à Chani et aux Fremen pour mener la révolte contre ceux qui ont anéanti sa famille. Hanté par de sombres prémonitions, il se trouve confronté au plus grand des dilemmes : choisir entre l’amour de sa vie et le destin de l’univers.

Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

avant-première science-fiction