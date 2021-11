Paris Bknk Paris Avant-première du livre “Loin du cœur” contre les violences faites aux femmes Bknk Paris Catégorie d’évènement: Paris

En partenariat avec l’association Solidarité Femmes, qui lutte contre les violences faites aux femmes, la maison d’édition Beta Publisher a le plaisir de vous annoncer la sortie d’un recueil de nouvelles sur le thème de ces violences, « Loin du cœur ». Dans ce cadre solidaire, une présentation en avant-première du livre, le samedi 27 novembre à partir de 17h00, aura lieu au sein du Coffee shop littéraire des éditions Beta Publisher, le BKNK Paris, 11 rue Blanche, 75009 Paris. Titre du recueil : Loin du cœur Selon les Nations Unies, 35 % des femmes dans le monde ont été victimes de violences physiques et/ou sexuelles. Ces chiffres, terribles, ne sont qu’une réalité froide qui ne retranscrivent pas l’abjecte vérité de leur quotidien. Pour se rendre compte de l’ampleur de ces phénomènes, nous vous invitons à lire ce recueil de nouvelles et de témoignages. Un aperçu de ces violences que des milliers de femmes subissent, chaque année, et ce depuis des millénaires. Lien vers le recueil : [https://www.betapublisher.com/roman/loin-du-coeur](https://www.betapublisher.com/roman/loin-du-coeur) Le livre sera disponible le 25 novembre 2021, soit la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes. Ce recueil fait suite à un appel à texte à la suite d’un concours organisé par Beta Publisher et l’association Solidarité Femmes. Les objectifs ? – L’envie de la maison d’édition de participer à cette prise de conscience réelle qui semble avoir émergé ces dernières années – Soutenir l’association Solidarité Femmes dans ses actions en lui reversant directement une partie des revenus de la vente du recueil. Liens utiles : La maison d’édition Beta Publisher : [https://www.betapublisher.com/](https://www.betapublisher.com/) Le coffee shop littéraire, BKNK : [https://www.bknkparis.com/](https://www.bknkparis.com/) Lien vers le recueil : [https://www.betapublisher.com/roman/loin-du-coeur](https://www.betapublisher.com/roman/loin-du-coeur) Solidarité femmes : [https://www.solidaritefemmes.org/](https://www.solidaritefemmes.org/)

Entrée libre

