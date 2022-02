Avant-première du film “The Batman” Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages Catégories d’évènement: Six-Fours-les-Plages

Avant-première du film "The Batman"
Cinéma Six n'Etoiles 48 rue de la République
Six-Fours-les-Plages

2022-03-01 20:00:00

Six-Fours-les-Plages Var Film de Matt Reeves avec Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano.

Deux années à arpenter les rues en tant que Batman et à insuffler la peur chez les criminels ont mené Bruce Wayne au cœur des ténèbres de Gotham City. contact.sixnetoiles@gmail.com +33 4 94 26 58 48 http://www.sixnetoiles.fr/ Cinéma Six n’Etoiles 48 rue de la République Six-Fours-les-Plages

