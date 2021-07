Avant-première du film « Passion simple » adapté du roman d’Annie Ernaux, avec la présence de la réalisatrice Danièle Arbid, au Cinéma Les Arches Lumière Yvetot, 4 août 2021-4 août 2021, Yvetot.

Avant-première du film « Passion simple », adapté du romain d’Annie Ernaux et réalisé par Danièle Arbid. Suivie d’une rencontre et d’un temps d’échange avec la réalisatrice.

Le film fait partie de la Sélection Officielle de Cannes 2020.

Synopsis : « À partir du mois de septembre l’année dernière, je n’ai plus rien fait d’autre qu’attendre un homme : qu’il me téléphone et qu’il vienne chez moi. Tout de lui m’a été précieux, ses yeux, sa bouche, son sexe, ses souvenirs d’enfant, sa voix… »

yvetot@noecinemas.com +33 2 32 70 43 64 https://www.noecinemas.com/yvetot-arches-lumiere/

