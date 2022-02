Avant-première du film « Pachyderme » Cinéma Le Méjan Actes Sud, 4 mars 2022, Arles.

Avant-première du film « Pachyderme »

Cinéma Le Méjan Actes Sud, le vendredi 4 mars à 20:30

« Enfance, entre réalité et imaginaire », c’est le thème de la soirée proposée au cinéma du Méjan avec la projection de 5 courts-métrages d’animation, qui proposent différents regards, drôles ou poétiques, sombres ou joyeux, sur l’enfance. Parmi eux, « Pachyderme » prend une résonance particulière : réalisé par Stéphanie Clément (une ancienne étudiante de Supinfocom Arles), il a été pour sa plus grande partie, produit et fabriqué à Arles, dans les studios de TuNousZaPasVu Productions. Et surtout, traite de l’inceste par la suggestion et l’évocation métaphorique. Les choix graphiques et la voix de la comédienne Christa Theret lui confèrent une sensibilité singulière et une portée d’autant plus importante, au moment où la parole se libère autour de ce drame. La réalisatrice sera présente pour échanger avec les spectateurs.

7,50 €, 6 € (moins de 25 ans)

Projection de courts-métrages d’animation autour de l’enfance

Cinéma Le Méjan Actes Sud 23 place Nina Berberova 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-04T20:30:00 2022-03-04T23:00:00