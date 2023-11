Avant première du film « On Closer Inspection: Robert Cumming » & rencontre avec Emilia Mickevicius à la MEP Maison Européenne de la Photographie Paris, 11 novembre 2023, Paris.

Le samedi 11 novembre 2023

de 15h00 à 16h00

.Public adultes. gratuit sous condition

À l’occasion de Paris Photo, la MEP – Maison Européenne de la Photographie – propose une programmation spéciale dont l’avant-première du film « On Closer Inspection : Robert Cumming » réalisé par Noah Rosenberg, en collaboration avec The Robert Cumming Archives. La projection est suivie d’une conversation entre Emilia Mickevicius et Simon Baker.

Robert Cumming est l’un des photographes américains les plus importants des années 1960 et 1970, connu pour ses photographies conceptuelles, méticuleuses et souvent humoristiques. Au cours des deux dernières années de sa vie, Robert Cumming s’est attaché à réaliser une ambition de longue date : réinterpréter certains de ses négatifs pour en faire des tirages à plus grande échelle.

On Closer Inspection : Robert Cumming est un documentaire regroupant un ensemble de témoignages sur l’artiste, recueillies auprès de ses ami·es de longue date, collaborateur·ices et commissaires de ses expositions dans les grandes institutions. Le film est présenté à la MEP pour la première fois au public. La projection est suivie d’une rencontre avec Emilia Mickevicius, historienne de l’art et commissaire d’exposition et Simon Baker, directeur de la MEP.

La projection ainsi que la rencontre sont en anglais.

À partir de 16h, une session de signature aura lieu à la librairie.

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

