Avant première du film « Nous serons toujours là ! Plogoff 1980 » de Nicolas Guillou Rue Jean Monnet Carhaix-Plouguer Finistère

En présence du réalisateur Nicolas Guillou, la projection en avant première de son film « Nous serons toujours là ! Plogoff 1980 »

Drame « A la suite d’un projet de centrale nucléaire sur sa commune, Jeanne décide d’entrer dans la lutte. Avec sa famille, ses amis, elle va se battre pendant des mois pour dénoncer et empêcher cette installation. Arriveront-ils à faire basculer le projet de leur côté ? Un combat intense qui va devenir le témoignage d’une lutte historique. »

Avec Alexandra Robert, Louison Guillou Robert, Denise Dodé…

La fiction de Nicolas Guillou remporte un vif succès dans les salles et les témoignages sont nombreux lors des rencontres avec le public après les séances. L’émotion est omniprésente lors des échanges entre l’équipe du film et les spectateurs. .

Début : 2024-04-04 20:30:00

fin : 2024-04-04

Rue Jean Monnet Kerampuilh

Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne carhaix.legrandbleu@orange.fr

