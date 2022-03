Avant-première du film “Notre-Dame brûle” Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Yonne

Avant-première du film “Notre-Dame brûle” Sens, 11 mars 2022, Sens. Avant-première du film “Notre-Dame brûle” Cinéma Confluences Chemin des Cannetieres Sens

2022-03-11 – 2022-03-11 Cinéma Confluences Chemin des Cannetieres

Sens Yonne 7.5 7.5 EUR Le film “Notre-Dame brûle”, de Jean-Jacques Annaud, tourné en partie à Sens en mars 2021, sera diffusé lors d’une avant-première exceptionnelle au Cinéma Confluences de Sens, en présence du réalisateur.

Places limitées, réservations recommandées. +33 3 86 65 11 67 Le film “Notre-Dame brûle”, de Jean-Jacques Annaud, tourné en partie à Sens en mars 2021, sera diffusé lors d’une avant-première exceptionnelle au Cinéma Confluences de Sens, en présence du réalisateur.

Places limitées, réservations recommandées. Cinéma Confluences Chemin des Cannetieres Sens

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Sens, Yonne Autres Lieu Sens Adresse Cinéma Confluences Chemin des Cannetieres Ville Sens lieuville Cinéma Confluences Chemin des Cannetieres Sens Departement Yonne

Sens Sens Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sens/

Avant-première du film “Notre-Dame brûle” Sens 2022-03-11 was last modified: by Avant-première du film “Notre-Dame brûle” Sens Sens 11 mars 2022 sens Yonne

Sens Yonne