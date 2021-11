Avant-Première du film « Les Tuche 4 » Saint-Palais, 5 décembre 2021, Saint-Palais.

Avant-Première du film « Les Tuche 4 » Rue Jean Urruty Complexe Saint-Louis Saint-Palais

2021-12-05 – 2021-12-05 Rue Jean Urruty Complexe Saint-Louis

Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques Saint-Palais

Réalisé par Olivier Baroux, avec Isabelle Nanty, Jean-paul Rouve, Michel Blanc, Claire Nadeau, Sarah Stern. Durée : 1h41. – Genre : Comédie.

Le film fait partie de la Sélection Officielle de l’Alpe d’Huez 2021. Après avoir démissionné de son poste de président de la république, Jeff et sa famille sont heureux de retrouver leur village de Bouzolles. A l’approche des fêtes de fin d’année, Cathy demande un unique cadeau : renouer les liens avec sa sœur Maguy, et son mari Jean-Yves avec qui Jeff est fâché depuis 10 ans. La réconciliation aurait pu se dérouler sans problème, sauf que lors d’un déjeuner, Jeff et Jean-Yves, vont une nouvelle fois trouver un sujet de discorde : NOËL. Cette querelle familiale qui n’aurait jamais dû sortir de Bouzolles va se transformer en bras de fer entre Jeff et un géant de la distribution sur Internet.

+33 5 59 65 74 20

Argitze

