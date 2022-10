AVANT-PREMIÈRE DU FILM « LES FEMMES DU SQUARE » Freyming-Merlebach Freyming-Merlebach Catégories d’évènement: Freyming-Merlebach

Moselle

AVANT-PREMIÈRE DU FILM « LES FEMMES DU SQUARE » Freyming-Merlebach, 4 novembre 2022, Freyming-Merlebach. AVANT-PREMIÈRE DU FILM « LES FEMMES DU SQUARE »

rue Basse Freyming-Merlebach Moselle

2022-11-04 16:00:00 16:00:00 – 2022-11-04 19:00:00 19:00:00 Freyming-Merlebach

Moselle 9.9 EUR Avant-première du film « Les Femmes du Square », en présence du réalisateur Julien REMBALDI et de l’actrice Eye HAIDARA.

La projection sera suivie d’un débat en interaction avec le public. Synopsis : Angèle, jeune femme ivoirienne, s’en est toujours sortie grâce à sa tchatche et à son culot. Pour s’éviter les représailles d’une bande de malfrats, elle parvient à se faire embaucher comme nounou d’Arthur, un garçon de 8 ans des beaux quartiers. En découvrant les conditions de travail des autres nounous et leur précarité, Angèle décide de prendre les choses en mains. Sous l’œil admiratif d’Arthur et avec l’aide d’Édouard, jeune avocat qui ne tarde pas à tomber sous son charme, Angèle va alors se battre pour rendre justice… Avant-première au cinéma, tarifs habituels en vigueur. +33 892 68 85 88 http://www.cgrcinemas.fr/megakine/ Cinéma CGR

Freyming-Merlebach

dernière mise à jour : 2022-10-12 par

Détails Catégories d’évènement: Freyming-Merlebach, Moselle Autres Lieu Freyming-Merlebach Adresse rue Basse Freyming-Merlebach Moselle Ville Freyming-Merlebach lieuville Freyming-Merlebach Departement Moselle

Freyming-Merlebach Freyming-Merlebach Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/freyming-merlebach/

AVANT-PREMIÈRE DU FILM « LES FEMMES DU SQUARE » Freyming-Merlebach 2022-11-04 was last modified: by AVANT-PREMIÈRE DU FILM « LES FEMMES DU SQUARE » Freyming-Merlebach Freyming-Merlebach 4 novembre 2022 Freyming-Merlebach Moselle rue Basse Freyming-Merlebach Moselle

Freyming-Merlebach Moselle