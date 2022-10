Avant-première du film « Le Royaume des étoiles », 5 novembre 2022, .

Avant-première du film « Le Royaume des étoiles »



2022-11-05 – 2022-11-05

EUR 4 Le festival « Ciné-Kids » propose des films pour les enfants pendant les vacances de La Toussaint !

Pleins de surprises vous attendent : des goûters offerts, des découvertes et des avant-premières comme celle-ci !

Synopsis du film « Le Royaume des étoiles »:

« Et si votre petite sœur disparaissait soudainement au beau milieu de la nuit ? Et si vous deviez partir sur la lune et la rechercher dans le royaume des étoiles ? C’est ce qui arrive à Peter, et le temps est compté pour la retrouver avant le lever du jour… À bord du traîneau magique du Marchand de sable, que la grande course commence ! »

dernière mise à jour : 2022-10-22 par