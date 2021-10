Plouguerneau Plouguerneau Finistère, Plouguerneau Avant-première du film “Le prélude d’Adrian” Plouguerneau Plouguerneau Catégories d’évènement: Finistère

Plouguerneau

Avant-première du film “Le prélude d’Adrian” Plouguerneau, 21 octobre 2021, Plouguerneau. Avant-première du film “Le prélude d’Adrian” 2021-10-21 20:00:00 – 2021-10-21 Bar ha Gwin 13 Rue Bel Air

Plouguerneau Finistère Plouguerneau Le Bar Ha Gwin vous offre la (petite) avant-première du film “Le prélude d’Adrian”, en présence de la réalisatrice. Les places sont limitées. Réservation conseillée. | Le résumé |

Né d’un père breton et d’une mère qui a vécu la chute de l’Union soviétique, Adrian Herpe est un jeune pianiste formé à l’école ukrainienne. Pour espérer un jour se produire dans de prestigieuses salles de concert, à l’aube de sa vie d’adulte, il lui faudra faire un pas à l’ouest et rejoindre les bancs d’un conservatoire européen. Sa famille, étrangère à la musique classique, l’accompagne vaille que vaille, d’est en ouest, sur le chemin du succès. barhagwin@gmail.com +33 2 98 32 54 12 https://www.facebook.com/barhagwin/ Le Bar Ha Gwin vous offre la (petite) avant-première du film “Le prélude d’Adrian”, en présence de la réalisatrice. Les places sont limitées. Réservation conseillée. | Le résumé |

Né d’un père breton et d’une mère qui a vécu la chute de l’Union soviétique, Adrian Herpe est un jeune pianiste formé à l’école ukrainienne. Pour espérer un jour se produire dans de prestigieuses salles de concert, à l’aube de sa vie d’adulte, il lui faudra faire un pas à l’ouest et rejoindre les bancs d’un conservatoire européen. Sa famille, étrangère à la musique classique, l’accompagne vaille que vaille, d’est en ouest, sur le chemin du succès. dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plouguerneau Autres Lieu Plouguerneau Adresse Bar ha Gwin 13 Rue Bel Air Ville Plouguerneau lieuville 48.60615#-4.50324