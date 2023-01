Avant-première du film “La rafle du Vieux-Port” Marseille 1er Arrondissement, 7 février 2023, Marseille 1er Arrondissement .

Avant-première du film “La rafle du Vieux-Port”

2023-02-07 18:00:00 – 2023-02-07

La rafle de Marseille s’est déroulée dans les quartiers du Vieux-Port les 22, 23 et 24 janvier 1943. Accompagnés de la police nationale française, dirigée par René Bousquet, avec le feu vert de Philippe Pétain, les allemands organisent alors le contrôle d’environ 40 000 personnes puis, une rafle de près de 20 000 personnes. 2 000 d’entre elles sont déportées, dont 782 juifs. 12 000 autres sont placées dans un camp près de Fréjus, dans des conditions terribles. Une semaine plus tard, 14 hectares d’un quartier populaire que les nazis appellent « la verrue de l’Europe », sont rasés. Le général SS Carl Oberg, responsable de la police allemande en France, fait le voyage depuis Paris, et transmet à Bousquet les consignes venant de Heinrich Himmler.



Aujourd’hui, plus de 75 ans après les faits, le parquet de Paris ouvre une enquête pour « crime contre l’humanité » sur la rafle du Vieux-Port de 1943. Parmi les 20 000 évacués du quartier Saint-Jean, quatre victimes encore vivantes et plusieurs descendants de victimes ont déposé la plainte qui a initié cette procédure. Ce film recueille leurs témoignages.



Documentaire, 52 mn, France. Production France Télévision

En présence du réalisateur et d’intervenants du film, Robert Mencherini, professeur émérite d’histoire contemporaine, Aix Marseille Université, Antoine Mignemi, témoin des événements et membre du collectif Saint-Jean.

Durée : 1 h 30

Tout public

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

https://musees.marseille.fr/

