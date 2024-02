Avant-Première du Film : » La Promesse Verte » Gourdon, vendredi 22 mars 2024.

Le Lions Club de Gourdon vous propose une avant-première du nouveau film de Edouard Bergeon. Les bénéfices seront attribués à l’association Des Enfants et des Arbres pour la reforestation en France.

Synopsis : pour tenter de sauver son fils Martin injustement condamné à mort en Indonésie, Carole (Alexandra Lamy) se lance dans un combat inégal contre les exploitants d’huile de palme responsables de la déforestation et contre les puissants lobbies industriels. Ce film, c’est de la fiction, mais tout ce qui s’y passe est inspiré de la réalité : on déforeste pour planter dit Edouard BERGEON. EUR.

Début : 2024-03-22 20:45:00

fin : 2024-03-22

Cinéma l’Atalante

Gourdon 46300 Lot Occitanie

