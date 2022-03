Avant-première du film Histoire de l’antisémitisme Université Paris 8 Saint-Denis Vincennes dans l’ Amphi X, 21 mars 2022, Saint-Denis.

Avant-première du film Histoire de l’antisémitisme

Université Paris 8 Saint-Denis Vincennes dans l’ Amphi X, le lundi 21 mars à 14:00

Projection du film Histoire de l’antisémitisme. Episode 3 Quand la haine devient raciale. En présence du réalisateur et de M. Samuel Lejoyeux, président de l’UEJF. Présentation de l’épisode : “Le XIXème siècle va voir apparaitre de nouvelles formes d’hostilités d’ordre racial et politique, et la naissance d’un nouveau terme, revendiqué et assumé : l’Antisémitisme. L’âge industriel donnera naissance à « l’antisémitisme économique » moderne ainsi qu’à la première caricature du juif « maître du monde ». Mais c’est le sort d’un enfant juif italien converti de force qui va ébranler l’autorité multiséculaire de l’Eglise et acter un changement des mentalités. L’Affaire Dreyfus fera entrer la caricature dans un nouvel âge et le combat contre l’antisémitisme dans le champ politique. Il prendra une nouvelle ampleur lorsqu’en plein Paris, le responsable des pogroms en Ukraine est assassiné puis son meurtrier jugé en Cour d’Assises. La première moitié du XXème siècle sera celle de la mise en place du processus de destruction et d’extermination des juifs.

Entrée libre

Projection du film Histoire de l’antisémitisme. Episode 3 Quand la haine devient raciale

Université Paris 8 Saint-Denis Vincennes dans l’ Amphi X 2 rue de la Liberté 93 Saint-Denis Saint-Denis Floréal – Allende – Mutuelle Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-21T14:00:00 2022-03-21T16:30:00