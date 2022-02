Avant-première du film “En corps” Quimperlé Quimperlé Catégories d’évènement: Finistère

Quimperlé

Avant-première du film “En corps” Quimperlé, 11 mars 2022, Quimperlé. Avant-première du film “En corps” Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars Quimperlé

2022-03-11 – 2022-03-11 Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars

Quimperlé Finistère Quimperlé Un rendez-vous Sous les paupières des femmes (7e édition)

En corps, de Cédric Klapisch – avec Marion Barbeau, Pio Marmaï, François Civil…

France – 2022 – 1h57 – comédie dramatique

Elise, danseuse classique très prometteuse blessée lors d’un spectacle, apprend qu’elle ne pourra plus danser. Elle s’essaye à une nouvelle carrière, mais va renaître et découvrir une nouvelle vie en abordant la danse contemporaine. +33 2 98 96 04 57 Un rendez-vous Sous les paupières des femmes (7e édition)

En corps, de Cédric Klapisch – avec Marion Barbeau, Pio Marmaï, François Civil…

France – 2022 – 1h57 – comédie dramatique

Elise, danseuse classique très prometteuse blessée lors d’un spectacle, apprend qu’elle ne pourra plus danser. Elle s’essaye à une nouvelle carrière, mais va renaître et découvrir une nouvelle vie en abordant la danse contemporaine. Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars Quimperlé

dernière mise à jour : 2022-02-17 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Quimperlé Autres Lieu Quimperlé Adresse Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d'Ars Ville Quimperlé lieuville Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d'Ars Quimperlé Departement Finistère

Quimperlé Quimperlé Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quimperle/

Avant-première du film “En corps” Quimperlé 2022-03-11 was last modified: by Avant-première du film “En corps” Quimperlé Quimperlé 11 mars 2022 finistère Quimperlé

Quimperlé Finistère