L’exposition À la pointe de l’Art est en accès gratuit durant les Journées européennes du patrimoine. Pendant l’événement, ne manquez pas le film qui sera projeté en continu dans l’auditorium, au 7e étage du Musée. Il gagne à être vu avant ou après avoir visité l’exposition, avant ou après avoir admiré la vue sur Paris ! Proposé en avant-première, ce film sera diffusé sur notre chaîne YouTube à la clôture de l’exposition À la pointe de l’Art, début décembre. Plus d’informations > [https://www.museedelaposte.fr/fr/journees-europeennes-du-patrimoine-2021](https://www.museedelaposte.fr/fr/journees-europeennes-du-patrimoine-2021) Un film de 20 minutes en accès libre qui vous propose de parcourir l’exposition autrement et de faire connaissance avec les artistes, la commissaire et le scénographe de l’exposition. Musée de La Poste 34 boulevard de Vaugirard 75015 Paris Paris Paris 15e Arrondissement Paris

