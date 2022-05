Avant-première du film “Champagne” et soirée dégustation Bressuire, 1 juillet 2022, Bressuire.

Avant-première du film “Champagne” et soirée dégustation Le Fauteuil Rouge 7 Espace Bocapole Bressuire

2022-07-01 18:30:00 – 2022-07-01 Le Fauteuil Rouge 7 Espace Bocapole

Bressuire Deux-Sèvres Bressuire

5.9 EUR Avant-première du film “Menteur” en présence de l’acteur Tarek Boudali et du réalisateur Olivier Baroux le vendredi 1er juillet à 18h45 au cinéma Le Fauteuil ROUGE !

Synopsis :

“Jérôme est un menteur compulsif. Sa famille et ses amis ne supportent plus ses mensonges quotidiens. Ils font tout pour qu’il change d’attitude. N’écoutant pas ce qu’on lui reproche, Jérôme s’enfonce de plus en plus dans le mensonge jusqu’au jour où une malédiction divine le frappe : tous ses mensonges prennent vie. Commence alors pour un lui un véritable cauchemar.”

+33 5 49 82 21 89

Le Fauteuil Rouge 7 Espace Bocapole Bressuire

