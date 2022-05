Avant-première du film “Champagne” et soirée dégustation

Avant-première du film “Champagne” et soirée dégustation, 6 juin 2022, . Avant-première du film “Champagne” et soirée dégustation

2022-06-06 19:00:00 – 2022-06-06 EUR 4 Soirée “Champagne” avec l’avant-première du film, précédée d’une dégustation de fines bulles sélectionnées par “Le Hangar des sens” dans le hall du cinéma ! Soirée “Champagne” avec l’avant-première du film, précédée d’une dégustation de fines bulles sélectionnées par “Le Hangar des sens” dans le hall du cinéma ! Soirée “Champagne” avec l’avant-première du film, précédée d’une dégustation de fines bulles sélectionnées par “Le Hangar des sens” dans le hall du cinéma ! non-communiqué dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville