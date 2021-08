Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages, Var Avant première du film “C’est quoi ce papy ?!” Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages Catégories d’évènement: Six-Fours-les-Plages

Var

Avant première du film “C’est quoi ce papy ?!” Six-Fours-les-Plages, 9 août 2021, Six-Fours-les-Plages. Avant première du film “C’est quoi ce papy ?!” 2021-08-09 21:00:00 21:00:00 – 2021-08-09 Cinéma Six n’Etoiles 48 rue de la République

Six-Fours-les-Plages Var Comédie de Gabriel Julien-Laferrière.

Synpsis : Aurore, la plus déjantée des mamies fait une chute spectaculaire lors d’une danse endiablée. Elle perd la mémoire et se retrouve en convalescence dans une maison de repos. contact.sixnetoiles@gmail.com +33 4 94 26 58 48 http://www.sixnetoiles.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-02 par

Détails Catégories d’évènement: Six-Fours-les-Plages, Var Autres Lieu Six-Fours-les-Plages Adresse Cinéma Six n'Etoiles 48 rue de la République Ville Six-Fours-les-Plages lieuville 43.0924#5.84102