CentraleSupélec – Bâtiment Eiffel, Amphi Michelin, le mercredi 6 octobre à 18:00

_UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION_ [[https://www.universite-paris-saclay.fr/form/avant-premiere-du-film-alors-tu-](https://www.universite-paris-saclay.fr/form/avant-premiere-du-film-alors-tu-)](https://www.universite-paris-saclay.fr/form/avant-premiere-du-film-alors-tu-) Réalisé par Hugo Dayan, climatologue et réalisateur de cinéma, produit par l’APREIS*, ce nouveau long métrage “Alors tu trouves ? » nous entraine du plateau de Saclay à la Bretagne, puis en Chine, en Polynésie et au Mali et poursuit, pour le climat, l’exploration cinématographique initiée dans le film du même réalisateur, plusieurs fois primé, “Travailler Joli pour le nouveau clair de lune” (sens du mot « développement » en quechua). Hugo Dayan pose un regard à la fois de jeune chercheur qui se réalise en tant que chercheur, mais aussi de réalisateur pour qui la transmission du savoir à besoin de la rigueur, de la démonstration, de la véracité des faits et de l’humaine émotion. Avec les contributions de chercheuses et chercheurs du CRIOBE, du LMD, du LSCE et de l’Université de Polynésie Française. La projection sera suivie d’une rencontre informelle autour d’un apéritif avec le réalisateur et des protagonistes du film. Masque et passe-sanitaire obligatoires. ### Mercredi 6 octobre, à 18h à CentraleSupélec, Bâtiment Eiffel (entrée principale), amphithéâtre Michelin, 91190 Gif-sur-Yvette *L’APREIS (European and International Actors, Practices, Research for Sustainability), est un laboratoire international reconnu, indépendant et sans but lucratif créé en 2002.

Entrée sur inscription, pass sanitaire et masque obligatoires

Dans le cadre des semaines du développement soutenable, nous avons le plaisir de vous inviter, à la projection du film « Alors tu trouves », avant sa sortie en salles.

CentraleSupélec – Bâtiment Eiffel,Amphi Michelin 8-10 rue Joliot-Curie – Gif-Sur-Yvette Gif-sur-Yvette Essonne



