Paris Cinéma l'Entrepôt île de France, Paris Avant-première du film « A good man » au cinéma l’Entrepôt Cinéma l’Entrepôt Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Avant-première du film « A good man » au cinéma l’Entrepôt Cinéma l’Entrepôt, 7 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 7 novembre 2021

de 17h à 19h

payant

Un film de Marie-Castille Mention-Schaar Un film de Marie-Castille Mention-Schaar Aude et Benjamin s’aiment et vivent ensemble depuis 6 ans. Aude souffre de ne pas pouvoir avoir d’enfant alors Benjamin décide que c’est lui qui le portera. Car Benjamin est un homme trans et peut tomber enceint Ce film a fait partie de la sélection officielle de Cannes 2020 Suivi d’un débat avec la réalisatrice Spectacles -> Projection Cinéma l’Entrepôt 7 rue Francis de Pressensé Paris 75014

13 : Pernety (96m) 13 : Plaisance (299m)

Contact :Cinéma L’Entrepôt 01 45 40 07 51 cinema@lentrepot.fr http://www.lentrepot.fr/fr/agenda/ Spectacles -> Projection Queer Lgbt;Cinéma

Date complète :

2021-11-07T17:00:00+01:00_2021-11-07T19:00:00+01:00

A Good Man

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Cinéma l'Entrepôt Adresse 7 rue Francis de Pressensé Ville Paris lieuville Cinéma l'Entrepôt Paris